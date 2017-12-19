В ходе протестов из-за пенсионной реформы в Аргентине пострадали более 160 человек

© Rodrigo Abd/AP

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ В результате столкновений между сотрудниками правоохранительных органов и протестующими против готовящейся пенсионной реформы в столице Аргентины Буэнос-Айресе пострадали более 160 человек, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Отмечается, что за помощью к врачам обратились 162 человека, из них более 80 — стражи правопорядка.

Кроме того, сообщается, что полиция задержала 81 человека.

Демонстранты бросали в полицейских камни, бутылки и дымовые шашки, на что правоохранители отвечали слезоточивым газом и резиновыми пулями.