В ходе протеста в Барселоне пострадали не менее 11 человек - ВИДЕО

По меньшей мере 11 человек пострадали в среду в ходе акции протеста в центре Барселоны, которая завершилась беспорядками. Об этом сообщает газета La Vanguardia. По ее информации, к настоящему моменту задержан один человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, акция прошла у здания департамента внутренних дел при правительстве Каталонии в центре города. Манифестанты стали бросать в полицейских большие камни и петарды. Кроме того, по данным стражей порядка, в их сторону плеснули кислоту.

Участники акции с закрытыми лицами продолжают блокировать улицы и поджигать мусорные баки. По предварительным данным, сгорело более пяти автомобилей. Сотрудники правоохранительных органов неоднократно применяли силу против манифестантов. В ходе протеста также пострадал оператор телеканала Telemadrid, передает газета El Pais.