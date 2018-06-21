В ходе полицейской операции в Рио-де-Жанейро убиты шесть человек

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Не менее шести человек были убиты, один 14-летний подросток получил ранения в результате крупномасштабной операции против преступности в бразильском Рио-де-Жанейро.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в операции участвовали полицейские и армейские подразделения. Всем убитым было от 20 до 30 лет. Очевидцы рассказали, что в операции участвовал вертолет, который стрелял по предполагаемым преступникам с воздуха, а также танки.