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    В ходе полицейской операции в Рио-де-Жанейро убиты шесть человек

    Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Не менее шести человек были убиты, один 14-летний подросток получил ранения в результате крупномасштабной операции против преступности в бразильском Рио-де-Жанейро.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в операции участвовали полицейские и армейские подразделения. Всем убитым было от 20 до 30 лет. Очевидцы рассказали, что в операции участвовал вертолет, который стрелял по предполагаемым преступникам с воздуха, а также танки.

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