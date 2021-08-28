В ходе подавления беспорядков в Марселе пострадали 13 полицейских

В Марселе в ходе столкновений с агрессивными участниками субботней демонстрации против санитарных паспортов и принудительной вакцинации от коронавируса пострадали 13 сотрудников полиции

В Марселе в ходе столкновений с агрессивными участниками субботней демонстрации против санитарных паспортов и принудительной вакцинации от коронавируса пострадали 13 сотрудников полиции.

Об этом передает Report со ссылкой на публикацию префектуры полиции департамента Буш-дю-Рон в Twitter.

"Манифестация в Марселе: три человека задержаны за насилие. Префектура полиции выражает поддержку 13 пострадавшим сотрудникам", - говорится в сообщении.

Как отмечают зарубежные СМИ, демонстрация с самого начала проходила спокойно, однако ближе к концу шествия возникла небольшая стычка с дежурившими в оцеплении правоохранителями. В других городах демонстрации противников обязательной вакцинации и пропусков проходили преимущественно мирно. Лишь в Лионе и Дижоне, по данным газеты "Прогрэ", для усмирения агрессивных групп демонстрантов стражи порядка применили слезоточивый газ.

По данным властей, в Марселе на улицы вышли около 3 тыс. протестующих. На прошлой неделе их было примерно 4 тыс. человек.