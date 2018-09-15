В ходе перестрелки в туристическом районе столицы Мексики погибли пять человек

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Не менее пяти человек погибли и еще семеро получили ранения в ночь на субботу в результате перестрелки в туристическом районе столицы Мексики.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает радио MVS Noticias.

Как рассказали очевидцы событий, преступники приехали на мотоциклах, одетые как национальные музыканты марьячи, и открыли огонь по людям на площади Гарибальди. На месте погибли три человека, еще двое скончались в больницах.

На место события прибыли министр общественной безопасности Мехико, многочисленные полицейские и работники прокуратуры. В районе развернута крупномасштабная операция по поиску бандитов. Мотивы нападения пока неизвестны.