В ходе перестрелки в Конго погибли трое полицейских

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Трое полицейских погибли, двое вооруженных нападавших ликвидированы в ходе столкновений с перестрелкой, которые произошли накануне в столице Республики Конго Браззавиле.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Рейтерс со ссылкой на представителя полиции.

В минувший понедельник группа неизвестных вооруженных людей устроила в Браззавиле перестрелку с полицией. Стрельба в двух районах города началась около трех часов утра по местному времени и с перерывами продолжалась до рассвета.

Кроме того, группа молодых оппозиционеров установила баррикады около одной из главных транспортных развязок на юге столицы Конго и подожгла офис местного чиновника и отделение полиции. По данным агентства, они призывали президента страны Дени Сассу-Нгессо уйти с занимаемого поста.