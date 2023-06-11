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В ходе перестрелки на границе с Афганистаном погибли трое пакистанских военнослужащих

В ходе перестрелки на границе с Афганистаном погибли трое пакистанских военнослужащих В результате перестрелки с боевиками в приграничной зоне с Афганистаном погибли трое пакистанских военнослужащих, также были ликвидированы трое экстремистов.
Другие страны
11 июня 2023 г. 11:48
В ходе перестрелки на границе с Афганистаном погибли трое пакистанских военнослужащих

В результате перестрелки с боевиками в приграничной зоне с Афганистаном погибли трое пакистанских военнослужащих, также были ликвидированы трое экстремистов.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщили в пресс-службе пакистанской армии.

Согласно информации, после атаки террористов на контрольно-пропускной пункт в районе Миран-Шах в округе Северный Вазиристан в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе страны пакистанская армия провела поисковые операции, чтобы найти виновных в нападении.

В рамках осуществленных мероприятий был обнаружен тайник с боеприпасами, принадлежащий боевикам.

"Вооруженные силы Пакистана полны решимости устранить угрозу терроризма", - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Əfqanıstan-Pakistan sərhədində atışma olub, ölənlər var

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