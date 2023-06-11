В ходе перестрелки на границе с Афганистаном погибли трое пакистанских военнослужащих

В результате перестрелки с боевиками в приграничной зоне с Афганистаном погибли трое пакистанских военнослужащих, также были ликвидированы трое экстремистов.

В результате перестрелки с боевиками в приграничной зоне с Афганистаном погибли трое пакистанских военнослужащих, также были ликвидированы трое экстремистов.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщили в пресс-службе пакистанской армии.

Согласно информации, после атаки террористов на контрольно-пропускной пункт в районе Миран-Шах в округе Северный Вазиристан в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе страны пакистанская армия провела поисковые операции, чтобы найти виновных в нападении.

В рамках осуществленных мероприятий был обнаружен тайник с боеприпасами, принадлежащий боевикам.

"Вооруженные силы Пакистана полны решимости устранить угрозу терроризма", - говорится в заявлении.