В ходе перестрелки на границе с Афганистаном погибли трое пакистанских военнослужащих

В результате перестрелки с боевиками в приграничной зоне с Афганистаном погибли трое пакистанских военнослужащих, также были ликвидированы трое экстремистов.
Как передает
Согласно информации, после атаки террористов на контрольно-пропускной пункт в районе Миран-Шах в округе Северный Вазиристан в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе страны пакистанская армия провела поисковые операции, чтобы найти виновных в нападении.
В рамках осуществленных мероприятий был обнаружен тайник с боеприпасами, принадлежащий боевикам.
"Вооруженные силы Пакистана полны решимости устранить угрозу терроризма", - говорится в заявлении.