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В ходе операции "Озеро" на юге Европы изъяли 5 тонн угрей на 30 млн евро

В ходе операции "Озеро" на юге Европы изъяли 5 тонн угрей на 30 млн евро Полиция Южной Европы в рамках операции "Озеро" за последние месяцы изъяла 5 тонн стеклянных угрей и лишила контрабандистов примерно 30 млн евро.
Другие страны
5 октября 2024 г. 17:49
В ходе операции Озеро на юге Европы изъяли 5 тонн угрей на 30 млн евро

Полиция Южной Европы в рамках операции "Озеро" за последние месяцы изъяла 5 тонн стеклянных угрей и лишила контрабандистов примерно 30 млн евро.

Как передает Report, об этом пишет издание Bild.

На черном рынке эти рыбы стоят дороже икры и каннабиса. При этом стеклянные угри размножаются только в Саргассовом море, а их массовый улов может привести к вымиранию вида. По этой причине власти Евросоюза ввели строгие квоты на ловлю этих рыб и полный запрет на их экспорт.

Согласно материалу, принятые меры не останавливают контрабандистов: в Азии стеклянные угри считаются деликатесом, и один килограмм рыбы можно продать за 6 тыс. евро. Поэтому для борьбы с незаконным выловом угрей Европол создал сеть следственных органов из более чем 30 стран. Благодаря этому удалось конфисковать 87 тонн стеклянных угрей примерно на 0,5 млрд евро и задержать 850 подозреваемых.

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