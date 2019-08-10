​В ходе операции на севере Ирака погиб американский военнослужащий

Военнослужащий США погиб в субботу в ходе операции на севере Ирака.
Как передает Report со ссылкой на РИА “Новости”, об этом сообщает штаб коалиции по борьбе с запрещенной в РФ террористической группировкой ИГИЛ.
"Один американский военнослужащий погиб сегодня во время миссии иракских сил безопасности в провинции Найнава, Ирак, консультируя и сопровождая иракские силы безопасности во время запланированной операции", - говорится в сообщении.
Обстоятельства гибели и проводившейся операции не указываются.
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