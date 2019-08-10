​В ходе операции на севере Ирака погиб американский военнослужащий

Военнослужащий США погиб в субботу в ходе операции на севере Ирака.

Как передает Report со ссылкой на РИА “Новости”, об этом сообщает штаб коалиции по борьбе с запрещенной в РФ террористической группировкой ИГИЛ.

"Один американский военнослужащий погиб сегодня во время миссии иракских сил безопасности в провинции Найнава, Ирак, консультируя и сопровождая иракские силы безопасности во время запланированной операции", - говорится в сообщении.

Обстоятельства гибели и проводившейся операции не указываются.