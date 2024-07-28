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В ходе операции на севере Алжира ликвидированы три террориста

В ходе операции на севере Алжира ликвидированы три террориста Военнослужащие правительственной Национальной народной армии (ННА) Алжира в ходе операции ликвидировали трех террористов в районе Ташета-Зугага (провинция Айн-Дефла).
Другие страны
28 июля 2024 г. 19:20
В ходе операции на севере Алжира ликвидированы три террориста

Военнослужащие правительственной Национальной народной армии (ННА) Алжира в ходе операции ликвидировали трех террористов в районе Ташета-Зугага (провинция Айн-Дефла).

Как передает Report, об этом говорится в заявлении министерства национальной обороны Алжира.

Согласно информации, в ходе операции военнослужащие ННА изъяли арсенал боевиков - два автомата Калашникова, пять рожков с патронами к ним, другие боеприпасы. В армии подчеркнули решимость выслеживать оставшихся террористов на всей территории страны вплоть до их окончательной ликвидации.

С проблемой терроризма Алжир столкнулся в конце прошлого века, когда в 1992 году начался вооруженный конфликт между властями и радикальными группировками. Поводом для него стала отмена результатов парламентских выборов, победу на которых одержали партии исламского толка. В ответ мятежники развязали террористическую войну, жертвами которой за время противостояния стали свыше 200 тыс. человек.

Благодаря политике гражданского согласия, проводившейся экс-президентом Алжира Абдельазизом Бутефликой (1999-2019), уровень насилия в последние годы удалось заметно снизить. Тем не менее вооруженные нападения террористов все еще происходят время от времени в различных регионах страны.

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