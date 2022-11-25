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В ходе операции Интерпола против кибермошенников задержали около 1 тыс. человек

В ходе операции Интерпола против кибермошенников задержали около 1 тыс. человек Полицейские задержали около 1 тыс человек в ходе крупной операции Интерпола по борьбе с онлайн-мошенничеством в 30 странах мира.
Другие страны
25 ноября 2022 г. 04:58
В ходе операции Интерпола против кибермошенников задержали около 1 тыс. человек

Полицейские задержали около 1 тыс человек в ходе крупной операции Интерпола по борьбе с онлайн-мошенничеством в 30 странах мира.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила журналистам в четверг пресс-служба Международной организации уголовной полиции (Интерпол).

"Отделы борьбы с мошенничеством ряда стран работали вместе с 28 июня по 23 ноября, - говорится в сообщении. - Задержано около 1 тыс человек, изъято почти 130 млн долларов США".

По данным Интерпола, в ходе операции раскрыто около 1,6 тыс. преступлений. Злоумышленники использовали различные методы хищения денег, в том числе "выдавали себя за других людей", "совершали мошенничества в сфере инвестиций" и "вводили в заблуждение пользователей сайтов знакомств".

Операция проводилась в 30 странах, включая Австралию, Францию, Индию, Южную Корею, Польшу, Румынию, Великобританию и США.

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Версия на азербайджанском языке İnterpolun kiber fırıldaqçılara qarşı əməliyyatı zamanı minə yaxın insan saxlanılıb

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