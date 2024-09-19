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В ходе операции французских сил безопасности в Новой Каледонии был убит мужчина

В ходе операции французских сил безопасности в Новой Каледонии был убит мужчина Число погибших в результате массовых беспорядков в Новой Каледонии, заморской территории Франции в Тихом океане, увеличилось до 12 человек после того, как один из демонстрантов был застрелен полицией
Другие страны
19 сентября 2024 г. 04:57
В ходе операции французских сил безопасности в Новой Каледонии был убит мужчина

Число погибших в результате массовых беспорядков в Новой Каледонии, заморской территории Франции в Тихом океане, увеличилось до 12 человек после того, как один из демонстрантов был застрелен полицией

Как передает Report, об этом сообщило агентство France 24.

"В ходе операции французских сил безопасности в Новой Каледонии в ночь со среды на четверг был убит мужчина. Таким образом, число погибших за четыре месяца беспорядков на французской тихоокеанской территории достигло 12", - говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что инцидент произошел во время столкновений полиции и демонстрантов в населенном пункте Сен-Луи недалеко от Нумеа, административного центра заморской территории. Согласно материалу, полиция продолжает поиски еще десяти протестующих.

Напомним, что жители протестуют из-за рассматриваемого в Париже изменения конституции, которое предусматривает предоставление избирательных прав для участия в местных выборах лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более 10 лет. Протесты были организованы сторонниками независимости острова - коренным населением из народа канаки, которое опасается, что останется в меньшинстве, если правом голоса наделят часть европейского населения острова, переехавшую туда за последние 20 лет.

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