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В ходе обострения палестино-израильского конфликта погибли 153 сотрудника ООН

В ходе обострения палестино-израильского конфликта погибли 153 сотрудника ООН Более 150 сотрудников ООН погибли в результате ударов Израиля по сектору Газа.
Другие страны
24 января 2024 г. 06:01
В ходе обострения палестино-израильского конфликта погибли 153 сотрудника ООН

Более 150 сотрудников ООН погибли в результате ударов Израиля по сектору Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН.

"153 наших коллеги погибли", - сказал он. Гутерриш добавил, что сотрудники ООН, в том числе обеспечивают палестинское население медицинскими услугами и товарами, поддерживают работу "небольшого числа пока еще функционирующих пекарен", доставляют продукты питания в убежища.

Он также призвал все стороны конфликта сотрудничать со старшим координатором ООН по вопросам реконструкции и гуманитарным вопросам, касающимся сектора Газа, Сигрид Каг. Назначение координатора по Газе является одним из требований резолюции Совета Безопасности ООН 2720, принятой в декабре 2023 года. Каг приступила к своим обязанностям 8 января.

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