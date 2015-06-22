​В ходе митинга в Тель-Авиве начались беспорядки

Баку. 22 Июня. REPORT.AZ/ По меньшей мере три человека уже задержаны в ходе очередного митинга репатриантов из Эфиопии в центре Тель-Авива вечером в понедельник.

Как передает Report, согласно сообщению радиостанции «Коль Исраэль», митингующие, численность которых составляет несколько сотен человек, перекрыли не только улицу Каплан, но и другую важную городскую магистраль – улицу имени Ибн-Гвироля.

В ряде случаев манифестанты, марширующие в сторону площади Рабина, ложились на автомагистрали и вступали в столкновения с полицейскими, которые пытались освободить для движения проезжую часть.

Демонстранты скандируют лозунги с осуждением решения правоохранительных органов не возбуждать уголовное дело против полицейского, который ударил темнокожего солдата ЦАХАЛа.