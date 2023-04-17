В ходе криминальных разборок в Сирии были убиты родственники Башара Асада

В Сирии в перестрелке был убит двоюродный брат президента Башара Асада - Аруа Диба, который отвечал за безопасность алавитской деревни Кардаха (северо-запад Сирии, около Латакии). Был также убит Анур Харун аль-Асад.

В Сирии в перестрелке был убит двоюродный брат президента Башара Асада - Аруа Диба, который отвечал за безопасность алавитской деревни Кардаха (северо-запад Сирии, около Латакии). Был также убит Анур Харун аль-Асад.

Как передает Report, об этом сообщает телеграм-канал Abu Ali Express.

Сообщается, что эти люди были вовлечены в незаконный оборот наркотиков и погибли в ходе криминальных разборок. Разборки произошли на фоне дележа денег и большой партии синтетического наркотика каптагон, которая была перехвачена по пути в Саудовскую Аравию.