О нас

В ходе конфликта на границе с Таджикистаном погибли 37 граждан Кыргызстана

В ходе конфликта на границе с Таджикистаном погибли 37 граждан Кыргызстана Министерство здравоохранения Кыргызстана уточнило число погибших в ходе боестолкновений на границе с Таджикистаном.
Другие страны
18 сентября 2022 г. 09:25
В ходе конфликта на границе с Таджикистаном погибли 37 граждан Кыргызстана

Министерство здравоохранения Кыргызстана уточнило число погибших в ходе боестолкновений на границе с Таджикистаном.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, в Баткенской области количество жертв возросло с 24 до 36.

"По оперативным данным, переданным из Баткенской области на 10:00 (08:00 - бакинское время - ред.), в организации здравоохранения Баткена поступают тела еще 12 погибших. Общее количество погибших в результате вооруженного конфликта в Баткенской области составляет 36 человек", - говорится в сообщении.

Минздрав указывает, что также пострадали 129 человек, из них семь отправлены на амбулаторное лечение.

Ранее в воскресенье МЧС Кыргызстана сообщало о 37 погибших в ходе приграничного конфликта. По данным ведомства, в Баткенскую область уже доставлено 177 тонн гуманитарной помощи и ожидается еще 160 тонн, отправленных из Бишкека.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке 37 Kyrgyz citizens killed during border conflict with Tajikistan
Версия на азербайджанском языке Tacikistanla sərhəddə münaqişə zamanı 37 Qırğızıstan vətəndaşı həlak olub

Другие новости из категории

На юго-западе Японии эвакуируют 2,5 миллиона граждан
На юго-западе Японии эвакуируют 2,5 миллиона граждан
18 сентября 2022 г. 09:50
Байден прибыл в Лондон на похороны Елизаветы II
Байден прибыл в Лондон на похороны Елизаветы II
18 сентября 2022 г. 09:29
Сегодня парламент Кыргызстана продолжит внеочередное заседание
Сегодня парламент Кыргызстана продолжит внеочередное заседание
18 сентября 2022 г. 09:08
Встречу Байдена и Трасс перенесли на среду
Встречу Байдена и Трасс перенесли на среду
18 сентября 2022 г. 08:23
Карл III принял премьер-министров нескольких государств
Карл III принял премьер-министров нескольких государств
18 сентября 2022 г. 07:56
Число жертв муссонных дождей в Пакистане достигло 1545 человек
Число жертв муссонных дождей в Пакистане достигло 1545 человек
18 сентября 2022 г. 06:58
Израиль на похоронах Елизаветы II будет представлять президент страны Герцог
Израиль на похоронах Елизаветы II будет представлять президент страны Герцог
18 сентября 2022 г. 06:54
Зеленский: Может так случиться, что Украина вернет Крым дипломатическим путем
Зеленский: Может так случиться, что Украина вернет Крым дипломатическим путем
18 сентября 2022 г. 06:14
Фестиваль Октоберфест открылся в Мюнхене после двухлетнего перерыва
Фестиваль Октоберфест открылся в Мюнхене после двухлетнего перерыва
18 сентября 2022 г. 05:46
В Кыргызстане сообщили о 129 пострадавших в ходе столкновений на границе с Таджикистаном
В Кыргызстане сообщили о 129 пострадавших в ходе столкновений на границе с Таджикистаном
18 сентября 2022 г. 05:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi