В ходе конфликта на границе с Таджикистаном погибли 37 граждан Кыргызстана

Министерство здравоохранения Кыргызстана уточнило число погибших в ходе боестолкновений на границе с Таджикистаном.

Министерство здравоохранения Кыргызстана уточнило число погибших в ходе боестолкновений на границе с Таджикистаном.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, в Баткенской области количество жертв возросло с 24 до 36.

"По оперативным данным, переданным из Баткенской области на 10:00 (08:00 - бакинское время - ред.), в организации здравоохранения Баткена поступают тела еще 12 погибших. Общее количество погибших в результате вооруженного конфликта в Баткенской области составляет 36 человек", - говорится в сообщении.

Минздрав указывает, что также пострадали 129 человек, из них семь отправлены на амбулаторное лечение.

Ранее в воскресенье МЧС Кыргызстана сообщало о 37 погибших в ходе приграничного конфликта. По данным ведомства, в Баткенскую область уже доставлено 177 тонн гуманитарной помощи и ожидается еще 160 тонн, отправленных из Бишкека.