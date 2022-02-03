В ходе десантной операции США на севере Сирии убиты девять человек

Военнослужащие Соединенных Штатов в среду вечером провели контртеррористическую операцию на северо-западе Сирии.

Девять человек были убиты во время проведения силами США контртеррористической операции на севере Сирии.

Как передает Report, об этом в четверг сообщил телеканал Al Hadath.

По его данным, десантная спецоперация проходила в провинции Идлиб.

Ранее Пентагон сообщил о проведении в среду вечером силами специального назначения операции на северо-западе Сирии. По данным американского военного ведомства, миссия прошла успешно, с американской стороны жертв или пострадавших не зафиксировано.

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Военнослужащие Соединенных Штатов в среду вечером провели контртеррористическую операцию на северо-западе Сирии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

"Американские силы специального назначения под контролем Центрального командования [Вооруженных сил] США сегодня вечером провели контртеррористическую миссию на северо-западе Сирии. Миссия прошла успешно", - говорится в заявлении.

Как отмечается, с американской стороны жертв или пострадавших не зафиксировано. Другие подробности пресс-служба Минобороны США не приводит.