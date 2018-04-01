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    В ходе бунта в мексиканской тюрьме погибли семь полицейских

    Эксперты генпрокуратуры расследуют причины гибели

    Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Семь полицейских погибли в ходе мятежа заключенных в тюрьме в мексиканском штате Веракрус.

    Как передает Report со ссылкой РИА Новости, об этом сообщает издание Universal.

    По информации издания, сотрудники службы безопасности пытались восстановить порядок в тюрьме La Toma, заключенные которой устроили бунт вечером в субботу с требованием отставки начальника охраны. Узники, вооруженные столярными инструментами, дали правоохранителям отпор и подожгли несколько матрасов.

    Полицейские могли погибнуть от удушья дымом, пишет издание. "Это могло вызвать удушение полицейских. Эксперты генпрокуратуры расследуют причины гибели", — приводит издание отрывок из заявления правительства.

    Силы безопасности подавили бунт к 6 утра воскресенья по местному времени.

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