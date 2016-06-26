​В ходе боев за освобождение Эль-Фаллуджи было убито 1800 террористов

Баку. 26 Июня. REPORT.AZ/ В ходе боев за освобождение Эль-Фаллуджи было убито не менее 1800 террористов.

Как передает Report, об этом иракские военные сообщили в воскресенье, 26 июня.

«По данным Багдада, в ходе боев за освобождение Эль-Фаллуджи было убито не менее 1800 боевиков-исламистов», – сообщает Deutsche Welle.

Вооруженные силы Ирака полностью выбили из города Эль-Фаллуджа в 50 километрах от Багдада боевиков террористической организации ИГИЛ.

Операция по возвращению контроля над городом началась в конце мая при поддержке американской авиации.

Террористы ИГИЛ захватили Эль-Фаллуджу в январе 2014 года.