В ходе беспорядков в Великобритании арестованы более 90 человек

В Великобритании более 90 человек арестованы во время беспорядков, которые вспыхнули в ходе протестов против наплыва мигрантов по всей стране.

В Великобритании более 90 человек арестованы во время беспорядков, которые вспыхнули в ходе протестов против наплыва мигрантов по всей стране.

Как передает Report , об этом сообщает британский телеканал Sky News.

Отмечается, что накануне протесты прошли в Бристоле, Лидсе, Сандерленде и Блэкпуле, а также в Сток-он-Тренте, Манчестере и Халле. Однако, по данным телеканала, самые жестокие столкновения произошли в Ливерпуле, где двое полицейских были доставлены в больницу с подозрением на перелом челюсти и носа.

Полиция графства Мерсисайд, где расположен Ливерпуль, сообщила, что протестующие нападали на полицейских и бросали в них различные предметы, включая кирпичи и бутылки, пытались выбить полицейские щиты.

"Мы знаем, что люди попытаются повторить это, и полиция была и будет готова", - заявил главный констебль Би Джей Харрингтон.

Кроме того, воспользовавшись хаосом во время беспорядков, мародеры грабили магазины по всей Великобритании, сообщает Daily Mail.

Напомним, что протесты проходят по всей стране на фоне резни в английском городе Саутпорт, где 29 июля 17-летний подросток Аксель Рудакубана совершил нападение с ножом во время детского танцевального мастер-класса. Люди выступают против наплыва нелегалов, так как, по некоторой информации, нападавший являлся мигрантом.