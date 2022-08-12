В ходе беспорядков в Сомали погибли пять человек

По меньшей мере пять человек погибли и еще 100 ранены во время состоявшихся в четверг в трех городах сомалийского штата Сомалиленд демонстраций оппозиции с требованием проведения в установленные сроки назначенных на ноябрь выборов президента штата.

По меньшей мере пять человек погибли и еще 100 ранены во время состоявшихся в четверг в трех городах сомалийского штата Сомалиленд демонстраций оппозиции с требованием проведения в установленные сроки назначенных на ноябрь выборов президента штата.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной портал Somali Guardian со ссылкой на президента Сомалиленда Мусу Бихи Абди.

"Сотрудники служб безопасности подвергались нападению с использованием камней, металлических прутьев и дубинок, - приводит портал слова президента. - Основная часть раненых приходится на силовиков. На территории всего региона введен запрет на любые демонстрации", - сказал он, отметив, что власти не допустят хаоса.

Наиболее крупная демонстрация прошла 11 августа в столице штата - городе Харгейса. Полиция и службы правопорядка применили боевые патроны, чтобы снять установленную демонстрантами блокаду главной магистрали города. Somali Guardian сообщил о трех убитых среди демонстрантов.

Демонстрации были организованы оппозицией с требованием проведения президентских выборов в установленные законом сроки. Ее лидеры утверждают, что Абди пытается перенести на более позднее время президентские выборы в штате, которые должны состояться 13 ноября 2022 года.