В ходе беспорядков на западе Франции пострадали девять человек

Четыре сотрудника полиции пострадали в ходе столкновений с участниками демонстрации в коммуне Ла-Рошель на западе Франции.

Не менее девяти человек, включая четверых полицейских, пострадали в ходе столкновений в коммуне Ла-Рошель на западе Франции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на брифинге префект полиции департамента Приморская Шаранта Брис Блондель.

"Среди стражей порядка насчитывается четверо пострадавших, у троих легкие ранения. Один из пострадавших получил ожоги ног после того, как в него швырнули бутылку с зажигательной смесью", - заявил Блондель.

Сообщается, что со стороны участников демонстрации пострадали как минимум пять человек, у всех легкие травмы.

Однако Блондель заметил, что реальное число пострадавших назвать сложно, поскольку манифестанты, особенно те, кто участвуют в беспорядках, не всегда обращаются за медицинской помощью на месте.

На пике протестных действий в городе насчитывалось 6 тыс. демонстрантов, среди них, по оценкам властей, находилось около 500 участников радикального движения Black Block. К концу дня сообщалось о семи задержанных.

Ранее сообщалось, что протестующие против строительства оросительных бассейнов во Франции организовали необъявленную акцию в порту Ла-Рошель на западе страны, заблокировав несколько объектов.