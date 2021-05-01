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В ходе беспорядков в Колумбии пострадали сотни полицейских

В ходе беспорядков в Колумбии пострадали сотни полицейских Более 200 сотрудников полиции пострадали во время беспорядков в Колумбии, 185 человек задержаны
Другие страны
1 мая 2021 г. 05:15
В ходе беспорядков в Колумбии пострадали сотни полицейских

Более 200 сотрудников полиции пострадали во время беспорядков в Колумбии, 185 человек задержаны.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, об этом сообщается в пресс-релизе Национальной полиции Колумбии.

"209 полицейских пострадали в результате нападений вандалов, 71 из них в Боготе и 68 в Кали", — говорится в заявлении полиции.

Отмечается, что среди задержанных восемь иностранных граждан и 16 несовершеннолетних.

Причиной беспорядков стало возмущение граждан новой реформой налогообложения, предложенной президентом страны Иваном Дуке.

Отмечается, что помимо расширения применения НДС, налоговой базы и введения дополнительных сборов, предлагается в 2022 году обложить 10-процентным налогом все доходы населения свыше 2,4 млн песо в месяц, а в 2023 году понизить эту планку.

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Версия на азербайджанском языке Kolumbiyada qarışıqlıqlar zamanı yüzlərlə polis yaralanıb

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