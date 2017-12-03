В ходе беспорядков в Гондурасе погибли семь человек

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ В результате беспорядков, вызванных отсутствием окончательных итогов президентских выборов в Гондурасе, погибли восемь человек.
Как передает Report, об этом информирует El Mundo.
Отмечается, что в ходе беспорядков также пострадали более 20 человек.
Ранее сообщалось о 12 пострадавших.
После обработки более 94% бюллетеней в Гондурасе лидирует действующий президент страны Хуан Орландо Эрнандес, опережая своего соперника от оппозиции Сальвадора Насраллу.
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