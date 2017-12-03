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    В ходе беспорядков в Гондурасе погибли семь человек

    В ходе беспорядков также пострадали более 20 человек

    Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ В результате беспорядков, вызванных отсутствием окончательных итогов президентских выборов в Гондурасе, погибли восемь человек.

    Как передает Report, об этом информирует El Mundo.

    Отмечается, что в ходе беспорядков также пострадали более 20 человек.

    Ранее сообщалось о 12 пострадавших.

    После обработки более 94% бюллетеней в Гондурасе лидирует действующий президент страны Хуан Орландо Эрнандес, опережая своего соперника от оппозиции Сальвадора Насраллу.

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