В ходе беспорядков в Гондурасе погибли семь человек

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ В результате беспорядков, вызванных отсутствием окончательных итогов президентских выборов в Гондурасе, погибли восемь человек.

Как передает Report, об этом информирует El Mundo.

Отмечается, что в ходе беспорядков также пострадали более 20 человек.

Ранее сообщалось о 12 пострадавших.

После обработки более 94% бюллетеней в Гондурасе лидирует действующий президент страны Хуан Орландо Эрнандес, опережая своего соперника от оппозиции Сальвадора Насраллу.