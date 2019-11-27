​В ходе беспорядков в Чили пострадали более 2200 полицейских

Более 2200 полицейских получили различные травмы и ранения в ходе беспорядков, которые продолжаются в Чили с середины октября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду президент республики Себастьян Пиньера.

"За последние недели пострадали 2210 полицейских, у 57 из них огнестрельные ранения, еще 45 получили ожоги от коктейлей Молотова", - сказал он.

По словам президента, нападениям подверглись 188 полицейских участков и почти 1 тыс. автомобилей стражей порядка. "Полиция как никогда нуждается в нашей полной поддержке", - сказал Пиньера. Он также отметил, что правоохранительные органы Чили "недостаточно оснащены для выполнения своих задач".

Глава государства призвал парламент как можно скорее одобрить подготовленные правительством законопроекты, ужесточающие наказания за участие в беспорядках, вандализм и мародерство.

В то же время Пиньера подчеркнул, что полиция должна защищать правопорядок, уважая права человека и не нарушая законы.