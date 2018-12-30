В ходе беспорядков в Бангладеш в день выборов погибли 17 человек

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ В воскресенье 17 человек погибли в результате столкновений в Бангладеш, где прошли всеобщие парламентские выборы, не менее 64 пострадали.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местное издание Daily Star.

Столкновения между сторонниками различных политических течений произошли в городах Комилла, Читтагонг, Раджшахи, Динаджпур, Рангамати, Кхулна, Богра, Ноакхали, Нарсингди и Газипур.

Избирательные участки открылись в 08.00 по местному времени и завершили свою работу в 16.00. Граждане страны выбирали депутатов в федеральный парламент и региональные законодательные органы республики.