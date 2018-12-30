 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В ходе беспорядков в Бангладеш в день выборов погибли 17 человек

    Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ В воскресенье 17 человек погибли в результате столкновений в Бангладеш, где прошли всеобщие парламентские выборы, не менее 64 пострадали.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местное издание Daily Star.

    Столкновения между сторонниками различных политических течений произошли в городах Комилла, Читтагонг, Раджшахи, Динаджпур, Рангамати, Кхулна, Богра, Ноакхали, Нарсингди и Газипур.

    Избирательные участки открылись в 08.00 по местному времени и завершили свою работу в 16.00. Граждане страны выбирали депутатов в федеральный парламент и региональные законодательные органы республики.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi