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В ходе беспорядков на фестивале в Германии пострадали десятки полицейских

В ходе беспорядков на фестивале в Германии пострадали десятки полицейских Как минимум 22 сотрудника правоохранительных органов пострадали в результате беспорядков во время проведения в Гиссене (федеральная земля Гессен) в центральной части ФРГ фестиваля, организованного Центральным советом эритрейцев в Германии.
Другие страны
8 июля 2023 г. 23:28
В ходе беспорядков на фестивале в Германии пострадали десятки полицейских

Как минимум 22 сотрудника правоохранительных органов пострадали в результате беспорядков во время проведения в Гиссене (федеральная земля Гессен) в центральной части ФРГ фестиваля, организованного Центральным советом эритрейцев в Германии.

Как передает Report, об этом сообщила местная полиция на своей странице в Twitter.

"На данный момент 22 полицейских получили травмы, в том числе в результате бросания камней", - отметили в полиции. При этом уточняется, что правоохранители не позволили штурмовать территорию на месте проведения фестиваля. Полиция сообщила, что участники беспорядков бросали камни и бутыли, дрались, зажигали дымовые шашки, сносили заборы и пытались прорвать полицейские кордоны. Сотрудники правоохранительных органов были вынуждены применить дубинки, слезоточивый газ и водометы.

На данный момент задержано не менее 60 человек. Более 1 тыс. полицейских обеспечивали безопасность во время проведения фестиваля.

Фестиваль уже несколько раз проходил в Гиссене. По некоторым оценкам, его участниками являются противники действующих властей Эритреи. В 2012 году городской совет Гиссена обратился к мировому судье с просьбой принять меры против проведения фестиваля. В прошлом году на мероприятии также были зафиксированы беспорядки, в результате которых пострадали 26 посетителей и 7 сотрудников полиции.

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