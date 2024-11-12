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В ходе авиарейса Lufthansa пострадали 11 пассажиров Boeing

В ходе авиарейса Lufthansa пострадали 11 пассажиров Boeing Во время рейса Lufthansa из Буэнос-Айреса во Франкфурт в результате сильной турбулентности пострадали 11 пассажиров Boeing 747-8.
Другие страны
12 ноября 2024 г. 22:30
В ходе авиарейса Lufthansa пострадали 11 пассажиров Boeing

Во время рейса Lufthansa из Буэнос-Айреса во Франкфурт в результате сильной турбулентности пострадали 11 пассажиров Boeing 747-8.

Как передает Report, об этом сообщает BILD.

По данным авиакомпании, самолет, вероятно, внезапно попал в воздушные ямы. Пять пассажиров и шесть членов экипажа получили преимущественно легкие травмы, пострадавшим была оказана медицинская помощь сразу после благополучной посадки во Франкфурте.

Отмечается, что Boeing 747-8 пролетал через межтропическую зону конвергенции. Это экваториальная зона низкого давления, по которой необходимо лететь в этом регионе.

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