В ходе авиарейса Lufthansa пострадали 11 пассажиров Boeing

Во время рейса Lufthansa из Буэнос-Айреса во Франкфурт в результате сильной турбулентности пострадали 11 пассажиров Boeing 747-8.

Во время рейса Lufthansa из Буэнос-Айреса во Франкфурт в результате сильной турбулентности пострадали 11 пассажиров Boeing 747-8.

Как передает Report, об этом сообщает BILD.



По данным авиакомпании, самолет, вероятно, внезапно попал в воздушные ямы. Пять пассажиров и шесть членов экипажа получили преимущественно легкие травмы, пострадавшим была оказана медицинская помощь сразу после благополучной посадки во Франкфурте.

Отмечается, что Boeing 747-8 пролетал через межтропическую зону конвергенции. Это экваториальная зона низкого давления, по которой необходимо лететь в этом регионе.