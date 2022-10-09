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В ходе антитеррористической операции в Таджикистане задержано 109 преступников

В ходе антитеррористической операции в Таджикистане задержано 109 преступников Более 100 участников преступных групп были задержаны в результате антитеррористической операции, проведенной против зачинщиков массовых беспорядков, произошедших в мае 2022 года в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана.
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9 октября 2022 г. 03:12
В ходе антитеррористической операции в Таджикистане задержано 109 преступников

Более 100 участников преступных групп были задержаны в результате антитеррористической операции, проведенной против зачинщиков массовых беспорядков, произошедших в мае 2022 года в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-центр Генпрокуратуры страны.

"За этот период в отношении 109 главарей и членов преступных групп были возбуждены, расследованы и направлены в суд уголовные дела, в результате чего в отношении 77 человек вынесены приговоры, уголовные дела в отношении еще 32 человек находятся на рассмотрении", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, 89 участников протестных акций были привлечены к административной ответственности за хулиганство и массовые беспорядки. Отмечается, что за совершение преступлений были также арестованы несколько журналистов, им вменяется участие либо сотрудничество с экстремистско-террористическими организациями, деятельность которых запрещена в Таджикистане.

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Версия на азербайджанском языке Tacikistanda antiterror əməliyyatı zamanı 109 cinayətkar saxlanılıb

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