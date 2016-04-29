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    В ходе акций протеста во Франции ранены более 20 полицейских

    Самые ожесточенные столкновения стражей порядка с демонстрантами произошли в Париже

    Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Во Франции 24 полицейских получили ранения в ходе протестов против изменения трудового законодательства. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, самые ожесточенные столкновения стражей порядка с демонстрантами произошли в Париже.

    Трое полицейских получили серьезные травмы, один - в критическом состоянии, рассказал министр внутренних дел Франции Бернар Казнёв.

    Десятки тысяч манифестантов вышли в четверг на улицы Парижа и других крупных городов – Нанта, Лиона, Марселя, Тулузы.

    Некоторые жгли шины и бросали в полицию камни и бутылки. Более 100 протестующих были арестованы.

    Законопроект, который будет рассматриваться во французском парламенте на следующей неделе, предусматривает сокращение мер защиты от увольнения.

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