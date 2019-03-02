В ходе акций протеста в Алжире пострадали 63 человека

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ По меньшей мере 63 человека пострадали, 45 были задержаны в ходе многотысячных акций протеста в Алжире в пятницу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил информационный портал TSA Algerie со ссылкой на официальные данные полиции.

По информации Главного управления национальной безопасности, среди пострадавших - семеро гражданских и 56 стражей порядка. За провокацию насилия, акты вандализма и нападения на государственную собственность задержаны 45 человек. Как отмечается в заявлении полиции, "большинство арестованных находились под действием психотропных препаратов и наркотических веществ".

Всего, по данным портала, в пятничных выступлениях по всей стране приняли участие до 800 тыс. человек. В целом, марши протеста против выдвижения на пятый президентский срок Абдельазиза Бутефлики в разных городах страны, включая столицу, а также город Тлемсен на северо-западе страны, родину предков действующего президента, прошли в спокойной обстановке. Лишь ближе к вечеру в самом Алжире вспыхнули беспорядки, когда протестующие попытались пройти к парламенту и зданию правительства, но были остановлены полицией, которая перекрыла все подходы к госучреждениям и применила против демонстрантов слезоточивый газ. Некоторое время спустя были отмечены столкновения в центре столицы на Площади 1 мая, а также у президентского дворца Эль-Мурадия.

Кроме того, по информации телеканала Sky News Arabia, в давке, которая возникла в пятницу вечером уже на исходе марша, погиб один человек. Пятничные выступления стали крупнейшими за последние недели.