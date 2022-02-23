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В Хитроу в 2021 году зафиксировали самый низкий пассажиропоток за 49 лет

В Хитроу в 2021 году зафиксировали самый низкий пассажиропоток за 49 лет Пассажиропоток аэропорта Хитроу по итогам 2021 года составил 19,4 млн человек, что стало самым низким показателем с 1972 года.
Другие страны
23 февраля 2022 г. 13:42
В Хитроу в 2021 году зафиксировали самый низкий пассажиропоток за 49 лет

Пассажиропоток аэропорта Хитроу по итогам 2021 года составил 19,4 млн человек, что стало самым низким показателем с 1972 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

По сравнению с предыдущим годом пассажиропоток крупнейшего британского аэропорта сократился на 12,3%. В Хитроу подчеркнули, что снижение показателей было зафиксировано вследствие жестких правил въезда в Соединенное Королевство из-за пандемии: иностранцам, прибывающим в Великобританию, необходимо было сдавать ПЦР-тест перед поездкой в страну, еще два теста - по прибытии, а также соблюдать режим самоизоляции.

Главный исполнительный директор аэропорта Джон Холланд-Кэй сказал, что по итогам нынешнего года пассажиропоток Хитроу должен составить около 45 млн человек. При этом он с сожалением заметил, что текущие показатели загруженности аэропорта в январе и феврале оказались на 23% ниже ожидаемых.

Хитроу перестал быть самой популярной воздушной гаванью Европы и опустился на десятое место в списке наиболее загруженных европейских аэропортов. В этом рейтинге лондонский аэропорт уступил амстердамскому Схипхолу, аэропортам Антальи, Афин, Барселоны, Мадрида, Майорки, Стамбула и Франкфурта, а также парижскому Руасси - Шарль-де-Голль.

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