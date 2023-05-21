О нас

В Хиросиме завершились все рабочие сессии саммита G7

В Хиросиме завершились все рабочие сессии саммита G7 Лидеры Группы семи (G7) и приглашенных на саммит в Хиросиме государств в воскресенье завершили проведение всех запланированных по программе рабочих сессий.
Другие страны
21 мая 2023 г. 10:08
В Хиросиме завершились все рабочие сессии саммита G7

Лидеры Группы семи (G7) и приглашенных на саммит в Хиросиме государств в воскресенье завершили проведение всех запланированных по программе рабочих сессий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили организаторы мероприятия.

Всего в течение трех дней они провели 10 сессий, в рамках которых обсудили ситуацию вокруг Украины, отношения с Китаем, проблемы мировой экономики, ядерное разоружение, сотрудничество с партнерами вне "семерки" и другие вопросы.

20 мая к работе саммита G7 присоединились приглашенные на него лидеры Австралии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Индонезии, Островов Кука, Союза Коморских Островов, Южной Кореи. Кроме того, прибывший в Японию президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье принял участие в двух сессиях по украинской проблематике, в том числе в расширенном составе с лидерами стран, не входящих в "семерку".

На первой сессии с участием Зеленского лидеры G7 в очередной раз подтвердили, что будут "продолжать приверженность оказанию дипломатической, финансовой, гуманитарной и военной помощи Украине". По данным японского внешнеполитического ведомства, изначально украинский президент должен был принимать участие в работе саммита в режиме онлайн. Такая договоренность была достигнута в ходе визита премьер-министра Фумио Кисиды в Киев в марте.

Япония в текущем году председательствует в Группе семи и с 19 по 21 мая проводит ее саммит в Хиросиме. Этот город 6 августа 1945 года подвергся американской атомной бомбардировке. Джо Байден стал вторым действующим президентом США, посетившим Хиросиму. Однако, как и Барак Обама, побывавший здесь в 2016 году, извинений за атомные бомбардировки он не принес.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Hirosimada “G7” sammitinin bütün işçi sessiyaları başa çatıb

Другие новости из категории

Нидерланды не будут продавать самолеты F-16 частной американской компании
Нидерланды не будут продавать самолеты F-16 частной американской компании
21 мая 2023 г. 09:39
Итальянский ракетный эсминец усилит ПВО Польши на полгода
Итальянский ракетный эсминец усилит ПВО Польши на полгода
21 мая 2023 г. 09:10
В Сальвадоре во время давки на футбольном стадионе погибли девять человек
В Сальвадоре во время давки на футбольном стадионе погибли девять человек
21 мая 2023 г. 08:43
Шольц предостерег от заморозки конфликта в Украине
Шольц предостерег от заморозки конфликта в Украине
21 мая 2023 г. 08:26
В Мексике в ходе перестрелки на автогонках погибли десять гонщиков
В Мексике в ходе перестрелки на автогонках погибли десять гонщиков
21 мая 2023 г. 08:04
Главу МВД Британии могут привлечь к следствию за превышение скорости
Главу МВД Британии могут привлечь к следствию за превышение скорости
21 мая 2023 г. 07:39
В Белом доме заявили, что республиканцы ведут США к дефолту
В Белом доме заявили, что республиканцы ведут США к дефолту
21 мая 2023 г. 05:08
Армия Ливана сообщила об аресте лидера Аль-Каиды
Армия Ливана сообщила об аресте лидера "Аль-Каиды"
21 мая 2023 г. 04:17
Cтороны конфликта в Судане согласились на гуманитарное перемирие сроком на семь дней
Cтороны конфликта в Судане согласились на гуманитарное перемирие сроком на семь дней
21 мая 2023 г. 02:09
Украина до конца года получит еще две системы ПВО Iris-T
Украина до конца года получит еще две системы ПВО Iris-T
21 мая 2023 г. 00:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi