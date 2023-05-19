В Хиросиме стартует саммит G7: основная тема - поддержка Украины

В японском городе Хиросима сегодня состоится встреча лидеров стран "Большой семерки", на которой они вновь сосредоточатся на поддержке Украины в войне с Россией.

В японском городе Хиросима сегодня состоится встреча лидеров стран "Большой семерки", на которой они вновь сосредоточатся на поддержке Украины в войне с Россией.

Как передает Report , на три дня - до 21 мая город станет площадкой для обсуждения ряда острых глобальных тем: война в Украине, ядерное разоружение, продовольственный кризис, переход к чистой энергии, политика в отношении Китая.

В саммите примут участие лидеры стран "большой семерки", помимо премьер-министра принимающей Японии Фумио Кисиды, это президент США Джо Байден, премьер Италии Джорджа Мелони, премьер Британии Риши Сунак, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон.

На встречу приглашены представители Евросоюза - председатель Европейского совета Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Кроме того, на саммите ждут президента Украины Владимира Зеленского, лидеров и высокопоставленных политиков из Австралии, Бразилии, Индонезии, Южной Кореи, Вьетнама, Островов Кука, Союза Коморских Островов.

Помимо этого, приглашены представители международных организаций - ООН, Всемирного банка, ВОЗ, Международного энергетического агентства, МВФ и Всемирной торговой организации и ОЭСР.