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В Хиросиме пройдет встреча лидеров Японии, США и Южной Кореи

В Хиросиме пройдет встреча лидеров Японии, США и Южной Кореи Встреча лидеров Японии, США и Южной Кореи пройдет в Хиросиме в рамках проведения там саммита G7.
Другие страны
15 мая 2023 г. 08:12
В Хиросиме пройдет встреча лидеров Японии, США и Южной Кореи

Встреча лидеров Японии, США и Южной Кореи пройдет в Хиросиме в рамках проведения там саммита G7.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на регулярной пресс-конференции сообщил журналистам генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

"Говоря о японско-американско-южнокорейском саммите, на фоне тяжелой обстановки с безопасностью в регионе в свете, в том числе продолжающихся провокационных действий Северной Кореи, важно укреплять способности к сдерживанию через сотрудничество в области безопасности между Японией и Южной Кореей, Японией, США и Южной Кореей", - отметил он.

Мацуно подчеркнул, что в ходе трехсторонней встречи планируется активизировать диалог по этим вопросам.

Касаясь темы двусторонней встречи премьер-министра Японии Фумио Кисиды и президента США Джо Байдена, о проведении которой 18 мая в Хиросиме ранее объявил Белый дом, Мацуно отметил, что график проведения соответствующих переговоров находится в стадии финального согласования. Генсек японского правительства добавил, что лидеры стран Группы семи в ходе предстоящего саммита намереваются продемонстрировать всему миру свои волю и готовность защищать международный порядок, основанный на букве закона, на фоне ситуации в Украине.

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Версия на английском языке Japan, US, South Korea set to meet during G7 summit to bolster ties
Версия на азербайджанском языке Hirosimada Yaponiya, ABŞ və Cənubi Koreyanın liderləri görüşəcək

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