В "Хезболлах" сообщили о 10 проведенных атаках на Израиль за сутки

Военизированная ливанская организация "Хезболла" за сутки провела 10 боевых операций против Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
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Отмечается, что были нанесены удары по системам визуального контроля на ливано-израильской границе и по четырем опорным пунктам ЦАХАЛ. Также под удар попали израильские военные в районе Тель-Шаара, а база тылового обеспечения северного округа была атакована беспилотником.
Израильская армия ответила ударами по военным объектам "Хезболлыах" и складу оружия в районах Ханин, Айта-аш-Шаб, Хиам и Блида на юге Ливана.