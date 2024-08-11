В "Хезболлах" сообщили о 10 проведенных атаках на Израиль за сутки

Военизированная ливанская организация "Хезболла" за сутки провела 10 боевых операций против Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Военизированная ливанская организация "Хезболла" за сутки провела 10 боевых операций против Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Как передает Report , об этом сообщило движение в своем телеграм-канале.

Отмечается, что были нанесены удары по системам визуального контроля на ливано-израильской границе и по четырем опорным пунктам ЦАХАЛ. Также под удар попали израильские военные в районе Тель-Шаара, а база тылового обеспечения северного округа была атакована беспилотником.

Израильская армия ответила ударами по военным объектам "Хезболлыах" и складу оружия в районах Ханин, Айта-аш-Шаб, Хиам и Блида на юге Ливана.