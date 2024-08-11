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В "Хезболлах" сообщили о 10 проведенных атаках на Израиль за сутки

В "Хезболлах" сообщили о 10 проведенных атаках на Израиль за сутки Военизированная ливанская организация "Хезболла" за сутки провела 10 боевых операций против Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Другие страны
11 августа 2024 г. 08:33
В Хезболлах сообщили о 10 проведенных атаках на Израиль за сутки

Военизированная ливанская организация "Хезболла" за сутки провела 10 боевых операций против Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Как передает Report, об этом сообщило движение в своем телеграм-канале.

Отмечается, что были нанесены удары по системам визуального контроля на ливано-израильской границе и по четырем опорным пунктам ЦАХАЛ. Также под удар попали израильские военные в районе Тель-Шаара, а база тылового обеспечения северного округа была атакована беспилотником.

Израильская армия ответила ударами по военным объектам "Хезболлыах" и складу оружия в районах Ханин, Айта-аш-Шаб, Хиам и Блида на юге Ливана.

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Версия на азербайджанском языке “Hizbullah” bir gündə İsrailə qarşı 10 hərbi əməliyyat keçirdiyini bəyan edib

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