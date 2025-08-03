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В Херсонской области Украины из-за российских обстрелов два человека погибли, 11 ранены

В Херсонской области Украины из-за российских обстрелов два человека погибли, 11 ранены В Херсонской области Украины в результате российских обстрелов погибли два человека, еще 11 получили ранения.
Другие страны
3 августа 2025 г. 13:53
В Херсонской области Украины из-за российских обстрелов два человека погибли, 11 ранены

В Херсонской области Украины в результате российских обстрелов погибли два человека, еще 11 получили ранения.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции.

По ее данным, ночью в результате артиллерийского обстрела Днепровского района Херсона погиб 77-летний местный житель, также там поврежден дом.

"Утром российские военные из артиллерии били по микрорайону "Корабел". В результате ударов погибла 68-летняя женщина", - говорится в заявлении.

Также, по данным полиции, был нанесен удар по центру Херсона, в результате попадания управляемых бомб поврежден автомобильный мост, газопровод, три частных и многоквартирный дома.

В результате артиллерийского обстрела ранены двое сотрудников полиции: 61-летний госслужащий получил минно-взрывную травму и контузию, а 44-летний старший сержант полиции - акубаротравму, сообщили в Нацполиции.

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