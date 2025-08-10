О нас

10 августа 2025 г. 17:37
В Херсонской области из-за непрерывных атак ВС РФ погибли три человека

Российские войска продолжают атаковать беспилотниками населенные пункты Херсонской области Украины.

Как передает Report, об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в телеграм-канале.

Так, по его словам, в результате удара по селу Станислав мужчина 1988 года рождения получил ранения, несовместимые с жизнью.

Также была атакована Качкаровка Миловской громады. "Под вражеский удар попали трое мужчин. Один из местных жителей умер по дороге в больницу. Мои соболезнования родным и близким убитого. Еще двое - получили тяжелые травмы. В эти минуты медики борются за их жизни в реанимации", - написал Прокудин.

Еще один мирный житель погиб в Белозерской громаде, отмечается в публикации. "Около 11:30 оккупанты атаковали с дрона 48-летнего мужчину в поселке Днепровское Белозерской громады. Он получил смертельные травмы", - сообщил глава ОВА.

