В Хельсинки зафиксировали сильнейшее в истории землетрясение

В Хельсинки в Рождество было зафиксировано сильнейшее за всю историю наблюдений землетрясение.

В Хельсинки в Рождество было зафиксировано сильнейшее за всю историю наблюдений землетрясение.

Как передает Report , об этом сообщает телекомпания Yle .

"Сейсмолог Хельсинкского университета Тони Вейкколайнен говорит, что землетрясение на Рождество имело магнитуду 1,1. Это было самое сильное землетрясение за всю историю измерений в Хельсинки", - говорится в материале.

Точная причина землетрясения не определена. Эпицентр сейсмической активности находился в Кяпюля-Олимпиакюля, недалеко от пересечения улиц Мякелянкату и Коскелантие.

По мнению Вейкколайнена, природные землетрясения в Финляндии вызваны, например, расширением Атлантического океана, подъемом земли и локальными движениями водных масс в скалах.