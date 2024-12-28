В Хельсинки зафиксировали сильнейшее в истории землетрясение

В Хельсинки в Рождество было зафиксировано сильнейшее за всю историю наблюдений землетрясение.
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"Сейсмолог Хельсинкского университета Тони Вейкколайнен говорит, что землетрясение на Рождество имело магнитуду 1,1. Это было самое сильное землетрясение за всю историю измерений в Хельсинки", - говорится в материале.
Точная причина землетрясения не определена. Эпицентр сейсмической активности находился в Кяпюля-Олимпиакюля, недалеко от пересечения улиц Мякелянкату и Коскелантие.
По мнению Вейкколайнена, природные землетрясения в Финляндии вызваны, например, расширением Атлантического океана, подъемом земли и локальными движениями водных масс в скалах.