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В Хельсинки зафиксировали сильнейшее в истории землетрясение

В Хельсинки зафиксировали сильнейшее в истории землетрясение В Хельсинки в Рождество было зафиксировано сильнейшее за всю историю наблюдений землетрясение.
Другие страны
28 декабря 2024 г. 07:58
В Хельсинки зафиксировали сильнейшее в истории землетрясение

В Хельсинки в Рождество было зафиксировано сильнейшее за всю историю наблюдений землетрясение.

Как передает Report, об этом сообщает телекомпания Yle.

"Сейсмолог Хельсинкского университета Тони Вейкколайнен говорит, что землетрясение на Рождество имело магнитуду 1,1. Это было самое сильное землетрясение за всю историю измерений в Хельсинки", - говорится в материале.

Точная причина землетрясения не определена. Эпицентр сейсмической активности находился в Кяпюля-Олимпиакюля, недалеко от пересечения улиц Мякелянкату и Коскелантие.

По мнению Вейкколайнена, природные землетрясения в Финляндии вызваны, например, расширением Атлантического океана, подъемом земли и локальными движениями водных масс в скалах.

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