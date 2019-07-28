​В Хельсинки зафиксировали абсолютный температурный рекорд

На старейшей метеорологической станции Финляндии, расположенной в столице страны, в воскресенье зафиксирована самая высокая температура воздуха за всю историю наблюдений – плюс 31,8 градуса.

Как передает Report со ссылкой на РИА “Новости”, об этом сообщает Метеорологический институт Финляндии.

Это самый жаркий день за 175 лет.

"Самая старая метеостанция Финляндии - 175-летняя Кайсаниеми в Хельсинки зарегистрировала самую высокую температуру в своей истории - 31,8 ° C. Предыдущий рекорд был в 1945 году (31,6 ° C)", - говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни Финляндию и Хельсинки ждет похолодание из-за смещения атмосферного фронта.