В Хельсинки задержали участников акции против ограничительных мер

Всего в акции, по оценкам правоохранительных органов, принимало участие несколько сотен человек

Правоохранительные органы задержали 10 человек в центре столицы Финляндии на акции протеста против ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом финская полиция сообщила в субботу в Twitter.

Всего в акции, по оценкам правоохранительных органов, принимало участие несколько сотен человек.

Ранее полиция сообщила, что получила уведомление только об одной акции, в рамках которой два человека планировали протестовать в парке недалеко от здания финского парламента.

Предыдущие акции протеста против ограничительных мер прошли в Хельсинки 20 марта. По их итогам за несоблюдение заранее согласованных с полицией правил проведения акций в условиях пандемии под следствие попали 46 человек.