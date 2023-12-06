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В Хельсинки арестовали 14 человек во избежание беспорядков в День независимости

В Хельсинки арестовали 14 человек во избежание беспорядков в День независимости Полиция города Хельсинки задержала на Центральном железнодорожном вокзале 14 человек, чтобы предотвратить беспорядки, а одно из шествий органы правопорядка прекратили досрочно.
Другие страны
6 декабря 2023 г. 20:59
В Хельсинки арестовали 14 человек во избежание беспорядков в День независимости

Полиция города Хельсинки задержала на Центральном железнодорожном вокзале 14 человек, чтобы предотвратить беспорядки, а одно из шествий органы правопорядка прекратили досрочно.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом полиция сообщила в своем аккаунте в соцсети X (ранее Twitter).

Власти уточнили, что у 14 задержанных были "обнаружены, помимо прочего, предметы, способные причинить вред другому человеку".

В 16:00 по местному времени в Хельсинки начались сразу несколько шествий и демонстраций. Акцию "Хельсинки без нацистов" организаторы без разрешения органов правопорядка начали проводить там, где уже было запланировано другое мероприятие. В результате полиция прекратила несогласованную акцию.

Финляндия в среду отмечает 106 лет независимости, этот день объявлен в стране выходным.

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