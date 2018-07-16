В Хельсинки готовятся ко встрече Путина и Трампа, жители столицы протестуют

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Полиция Хельсинки закрыла доступ пешеходов на Торговую площадь, где находится президентский дворец, в котором сегодня встретятся президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

В районе приостановлено движение общественного транспорта. Также изменен маршрут паромов, которые обычно причаливают к пристани на площади. При этом передвижение автомобилей в районе площади пока не перекрывают.

Отметим, что встреча пройдет в Готическом зале президентского дворца в Хельсинки. Совместная пресс-конференция Путина и Трампа пройдет в Государственном зале, где обычно устраиваются банкеты по случаю визитов зарубежных лидеров. Переговоры лидеров в составе делегаций пройдут в Малом или Зеркальном зале.

Накануне около 2,5 тысяч финских граждан столицы вышли на улицы Хельсинки, чтобы выразить недовольство грядущим визитом в страну президента США Дональда Трампа. Они прошли по столице со знаменем, на котором написано: "Хельсинки призывают к соблюдению прав человека".

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа начнется в 14:15 по бакинскому времени и продлится примерно три часа с учетом пресс-конференции.