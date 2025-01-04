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В ХДС поддержали возможное размещение военных ФРГ в Украине после конфликта

В ХДС поддержали возможное размещение военных ФРГ в Украине после конфликта Депутат Бундестага от фракции ХДС/ХСС Родерих Кизеветтер высказался за участие немецких военнослужащих в возможной миротворческой миссии в Украине после завершения конфликта.
Другие страны
4 января 2025 г. 15:55

Депутат Бундестага от фракции ХДС/ХСС Родерих Кизеветтер высказался за участие немецких военнослужащих в возможной миротворческой миссии в Украине после завершения конфликта.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом Кизеветтер заявил в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung.

"Будучи экономически самой мощной страной в Европе, Германия должна быть готова внести крупный вклад в поддержание мира и формирование европейской архитектуры безопасности", - сказал он.

В этой связи, по его мнению, ФРГ обязана в подходящее время участвовать в миссии в Украине, отправив туда хорошо оснащенные войска.

Как считает оппозиционный депутат, исключать это было бы халатно. В то же время он подчеркнул, что отправка военных в Украину должна происходить в рамках ЕС и НАТО.

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