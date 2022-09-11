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В Харьковской области ВСУ освободили уже 40 населенных пунктов

В Харьковской области ВСУ освободили уже 40 населенных пунктов Украинские военные освободили уже около 40 населенных пунктов в Харьковской области.
Другие страны
11 сентября 2022 г. 16:14
В Харьковской области ВСУ освободили уже 40 населенных пунктов

Украинские военные освободили уже около 40 населенных пунктов в Харьковской области.

Как передает Report, об этом в интервью изданию "Думка" заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"У нас освобождена значительная часть территорий Чугуевского района, Купянского и Балаклейского районов. Наши подразделения зашли в Купянск, идет освобождение населенных пунктов Изюмского района. Эти населенные пункты определяются уже десятками. На сегодняшний день мы можем говорить примерно о 40, но на самом деле их гораздо больше", - отметил он, добавив, что точное количество деоккупированных поселков называть нельзя, учитывая продолжающуюся интересы военной операции наших Вооруженных сил.

Синегубов добавил, что в целом на севере, северо-восточном направлении ВСУ держат свои позиции.

"Их постоянно пытается атаковать враг, пытается прорвать, атакует по всем видам вооружения. Это и ракетные удары, и реактивные системы залпового огня, и ствольная артиллерия, это авиаудары по нашим позициям", - сообщил он.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna hərbçilərinin Xarkovda azad etdiyi qəsəbələrin sayı 40-a çatıb

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