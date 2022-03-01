В Харькове в результате авиаудара по жилому дому погибли 8 человек

Авиаудар по жилому дому в Харькове унес жизни восьми человек, еще шестеро пострадали.

Авиаудар по жилому дому в Харькове унес жизни восьми человек, еще шестеро пострадали.

Как сообщает Report со ссылкой на zn.ua, об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Снаряд попал между 2 и 3 подъездами пятиэтажного жилого дома.

Спасти удалось 38 человек, из них двух деблокировали из-под завалов.

Сотрудники ГСЧС проводят поисково-спасательные работы на месте авиаудара.

Перед этим произошел ракетный удар по Площади Свободы в Харькове, в результате чего разбились все окна в Харьковской ОГА и соседних зданиях. Погибло семеро людей, пострадали 24, из них 11 человек госпитализированы.