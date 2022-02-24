В Харькове и Днепре временно закрыли аэропорты

Аэропорты Харькова и Днепра вечером в среду временно закрыли до утра четверга.

Аэропорты Харькова и Днепра вечером в среду временно закрыли до утра четверга.

Как передает Report, об этом сообщает профильное издание Avianews.

Согласно информации, единственная взлетно-посадочная полоса Харькова 07/25 не принимает рейсы с 20:35 (22:35, бакинское время) 23 февраля до 08:35 (10:35) 24 февраля. На табло аэропорта Харькова указано, что отменен прилет рейса 7W145 из Киева. Прилет рейса QU 5332 из Шарм-эш-Шейха перенесен с 00:55 (02:55) 24 февраля на 11:00 (13:00) 24 февраля. На вылет также отменен обратный рейс на Киев и перенесен вылет рейса в Шарм-эш-Шейх.

Издание сообщает, что аэродром Днепра закрыт с 00:00 до 07:00 (с 02:00 до 08:00) 24 февраля. При этом о причинах временного закрытия аэропортов не говорится. Издание предполагает, что это может быть связано с мерами предосторожности из-за близкого расположения Харькова к границе с Россией - до нее по прямой 20 км, а Днепропетровская область граничит с Донецкой областью.