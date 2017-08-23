В Харькове загорелось здание суда от удара молнии - ВИДЕО

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Здание Харьковского апелляционного административного суда загорелось из-за попадания молнии, площадь пожара составляла почти 2 тыс. кв. м, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"В Харькове по улице Семинарская, 46 22 августа в 19.40 в трехэтажном здании Харьковского апелляционного административного суда произошло возгорание кровли… В 06.50 пожар ликвидирован на площади 1,8 кв. м… В результате пожара огнем уничтожена кровля и перекрытия чердака", - говорится в сообщении Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, жертв и пострадавших нет.