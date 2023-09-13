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В Ханое погибли 3 человека и около 40 пострадали при пожаре в жилом доме

В Ханое погибли 3 человека и около 40 пострадали при пожаре в жилом доме По меньшей мере 3 человека погибли, еще порядка 40 пострадали в результате пожара в жилом доме в Ханое.
Другие страны
13 сентября 2023 г. 08:06
В Ханое погибли 3 человека и около 40 пострадали при пожаре в жилом доме

По меньшей мере 3 человека погибли, еще порядка 40 пострадали в результате пожара в жилом доме в Ханое.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщили представители чрезвычайных служб вьетнамской столицы.

Пожар произошел в частном жилом комплексе в ночь на среду. В 10-этажном здании площадью свыше 200 кв. м, разделенном на сдаваемые в аренду квартиры, проживали около 150 человек. Пламя вспыхнуло на первом этаже дома, столб черного дыма поднялся на десятки метров. В момент происшествия многие люди находились в своих квартирах.

По состоянию на утро среды 70 человек были спасены, 54 из них доставлены в медицинские учреждения Ханоя. Пожар полностью потушен, спасатели продолжают поиски людей на месте трагедии.

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