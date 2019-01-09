В ХАМАС заявили об аресте в секторе Газа 45 агентов Израиля

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ МВД в контролируемом движением ХАМАС секторе Газа сообщило во вторник о задержании 45 человек, причастных к операции израильского спецназа 11 ноября прошлого года на территории палестинского анклава.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом передает агентство Ma'an.

В ведомстве указали, что 45 "агентов, информаторов и пособников" Израиля были пойманы в ходе начавшихся вслед за вылазкой спецназа рейдов Службы внутренней безопасности. Министерство распространило видео с признаниями нескольких задержанных.

Как указал официальный представитель МВД Айяд аль-Бузум, эта запись является "посланием оккупации и ее агентам", что силовики в секторе способны сорвать их подрывную деятельность. "В последние годы силы безопасности в Газе смогли арестовать многих агентов, которые в конце концов закончили на виселице, - отметил он. - Мы нанесли большой удар по спецслужбам оккупации и помешали ряду операций, которые она намеревалась провести в секторе".